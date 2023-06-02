С августа по вечерам в рижские троллейбусы и автобусы можно будет зайти только спереди

Это делается для того, чтобы уменьшить количество пассажиров, которые не покупают билеты или не регистрируют поездку.

Опыт работы на маршрутах, где такая схема уже установлена, позволил значительно сократить количество людей без билетов.

Единственные транспортные средства, в которых сохранится прежний порядок - это трамваи.

Как сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, посадка пассажиров через переднюю дверь будет организована в вечерние часы с 21:00.

Есть маршруты, где это невозможно сделать днем из-за большого потока людей, так как будет создаваться ненужная скученность у одной двери.

Пассажиры с детскими колясками и люди в инвалидных колясках будут заходить в транспорт через среднюю дверь.

Предприятие отмечает, что таким порядком посадки можно ограничить не только количество лиц, которые ездят в общественном транспорте без билета, но и посадку тех лиц, которые перемещаются в грязной или плохо пахнущей одежде.