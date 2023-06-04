Лайма Вайкуле о Ринкевиче: "Он человек принципиальный"

"Он человек принципиальный. Он имеет стержень, смелый, ни под кого не прогибается. Мы будем брать у мира лучшие законы для защиты животных", - считает Лайма Вайкуле.

Певица очень категорично высказывается о защите животных: "В цирке им делать нечего. Я это видела изнутри. Я видела прикованные ноги слона, я видела клетки...". С ее слов, в зоопарке она бы разрешила держать только тех зверей, которые попали в беду и содержатся в хороших условиях.

Как сообщалось, многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которого 31 мая Сейм избрал на пост следующего президента страны, приступит к исполнению своих новых обязанностей 8 июля, когда запланирована церемония присяги, сообщила специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Креса.

После своего избрания Ринкевич заявил с трибуны Сейма, что полон решимости сделать все для процветания и безопасности Латвии.

Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле