Лайма Вайкуле о Ринкевиче: "Он человек принципиальный"

В очередном эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле высказала свое мнение о новом президенте Латвии Эдгаре Ринкевиче.
"Он человек принципиальный. Он имеет стержень, смелый, ни под кого не прогибается. Мы будем брать у мира лучшие законы для защиты животных", - считает Лайма Вайкуле.
Певица очень категорично высказывается о защите животных: "В цирке им делать нечего. Я это видела изнутри. Я видела прикованные ноги слона, я видела клетки...". С ее слов, в зоопарке она бы разрешила держать только тех зверей, которые попали в беду и содержатся в хороших условиях.
Как сообщалось, многолетний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которого 31 мая Сейм избрал на пост следующего президента страны, приступит к исполнению своих новых обязанностей 8 июля, когда запланирована церемония присяги, сообщила специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Креса.
После своего избрания Ринкевич заявил с трибуны Сейма, что полон решимости сделать все для процветания и безопасности Латвии.
Видео: Интервью с Лаймой Вайкуле
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