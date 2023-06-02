Зомби против Лорда. Как поссорились вагнеровцы с кадыровцами и зачем Евгений Пригожин совершает турне по России

"Когда политическое поле становится однонаправленным, всегда есть ниши, где фигуры политические отсутствуют, и эти ниши могут быть заняты какими-то яркими персонами, которые появляются на политическом небосклоне".

Пригожин, по его словам, как раз такой случай. "Все зависит от того, куда пойдет развитие политики. Если будет дальнейшая мобилизация общества, то заинтересованности в политических силах, которые раскачивают ситуацию, не будет. Будут действия против таких фигур. Но пока я не вижу, чтобы была какая-то дикая борьба с Пригожиным. Как серьезный политический фактор он не воспринимается. Но он предпринимает шаги, чтобы стать политической фигурой влияния. Иначе зачем встречаться с народом. Он же не свое подразделение комплектует сейчас".

По словам собеседника Би-би-си, это для Пригожина может быть и способом самозащиты при его обычной агрессивной риторике.