В России впервые оштрафован онлайн-кинотеатр за "пропаганду ЛГБТ"

Из-за какого фильма или сериала на "Триколор Кино и ТВ" был составлен протокол, не уточняется. В ведомстве лишь сообщили, что видеосервис был оштрафован по статье за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

Протоколы "в связи с непринятием мер" по ограничению доступа для несовершеннолетних к материалам, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и нет соответствующего предупреждающего знака, Роскомнадзор составил в отношении практически всех крупных онлайн-кинотеатров. На текущий момент ведомство, как сообщил РБК его представитель, составило 19 подобных актов. Но эти протоколы судами пока не рассмотрены, уточнили в Роскомнадзоре.