Фото ⟩ В Мексике полиция нашла 45 мешков с человеческими останками

Такие преступления распространены в Мексике, особенно в городах, где много наркокартелей. В мае прошлого года Министерство внутренних дел сообщило, что более 100 000 человек пропали без вести.

Галерея: Преступление в Мексике

Мешки были извлечены из оврага глубиной в 40 метров. Первый черный пластиковый пакет с человеческими останками был обнаружен во вторник, 30 мая. Другие сумки были найдены на следующий день.

На место прибыли судмедэксперты, которые установили количество возможных жертв и попытались установить их личность.

В 45 мешках находились останки мужчин и женщин.