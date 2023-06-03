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Фото ⟩ В Мексике полиция нашла 45 мешков с человеческими останками

rus.tvnet.lv
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Полиция Мексики
Полиция Мексики Фото: Alejandro_Munoz/Shutterstock

При поиске семи пропавших неделю назад сотрудников колл-центра мексиканская полиция обнаружила десятки сумок с человеческими останками.

Такие преступления распространены в Мексике, особенно в городах, где много наркокартелей. В мае прошлого года Министерство внутренних дел сообщило, что более 100 000 человек пропали без вести.

Галерея: Преступление в Мексике

Мешки были извлечены из оврага глубиной в 40 метров. Первый черный пластиковый пакет с человеческими останками был обнаружен во вторник, 30 мая. Другие сумки были найдены на следующий день.

На место прибыли судмедэксперты, которые установили количество возможных жертв и попытались установить их личность.

В 45 мешках находились останки мужчин и женщин.

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