Фото, Видео ⟩ "Мы все - Латвия": в Риге прошло многотысячное шествие Riga Pride

В целом шествие завершилось без каких-либо серьезных инцидентов.
Как признались агентству LETA участники шествия, мероприятие создало чувство общности. Они получил заряд бодрости и положительных эмоций.
"Нас много. С каждым годом мы становимся все более колоритными, уверенными в себе. Это нельзя не заметить", - отметила участница мероприятия.
Счастливого прайда! Вы еще можете успеть, хвост шествия все еще в парке.
Шествие подбадривает единорог и его помощники, пускающие мыльные пузыри…
В общем, шествие очень массовое. Не помню, когда-то было так много людей даже не на прайде, а на каком-либо мероприятии, кроме встречи хоккеистов. Ну, на Праздник песни еще.
Видео: Атмосфера праздника на шествии
Чтобы вместе выступать за инклюзивное и равноправное общество, где все люди ценны, TVNET GRUPA вместе с партнерами поддержала создание цветочной фотостены в Верманском саду, на пересечении улицы Кр. Барона и улицы Элизабетес. Авторами и художниками цветочной идеи стали Мара Чауре (Дроздова) и Артур Мельник. Эти цветы и являются главной темой Riga Pride в этом году - расцветайте!
Галерея: Стена цветов возле Верманского сада
Галерея: Концерт на Riga Pride 2023
Напомним, что неделя прав человека проходит с 29 мая по 4 июня. Она открылась перерезанием радужной ленточки в клубе Skapis, который на этой неделе стал "Домом прайда".
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