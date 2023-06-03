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Фото, Видео ⟩ "Мы все - Латвия": в Риге прошло многотысячное шествие Riga Pride

rus.tvnet.lv
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  • В шествии приняли участие несколько тысяч человек
  • Пришло несколько протестующих
  • Шествие завершилось без серьезных инцидентов, задержан один человек

В субботу, 3 июня, в Риге прошло шествие "Мы все - Латвия" (Mēs visi esam Latvija) с целью содействия инклюзивному обществу и принятию закона о гражданском союзе, который призван обеспечить правовую защиту всех семей.

В шествии приняли участие несколько тысяч человек, отмечает агентство LETA. За мероприятием наблюдало большое количество сотрудников Государственной и муниципальной полиции.

Организаторы сообщили, что сбор на шествие начался около 12:00 в Верманском саду, а само шествие началось в 13:00. Первоначально в Верманский сад, где собрались участники марша, пришло немного протестующих.

Галерея: Протестующие во время шествия Riga Pride

Участники шествия несли плакаты с надписями "Мать Латвия любит всех детей", "Страна основана на человеческом уважении и свободе" и другими. Также участники шествия развернули огромный радужный флаг. Марш приветствовали жители, которые вывешивали флаги по пути шествия из окон свои домов.

Когда шествие началось, протестующие рассредоточились по его маршруту. С отдельными протестующими провели беседы сотрудники полиции.

Значимых инцидентов между сторонниками противоположных позиций не произошло. Шествие завершилось без существенных происшествий.

Видео: Интервью с участниками Riga Pride (на латышском языке)

Во время шествия задержан один человек

В отношении него возбуждено два административных дела - за проведение необъявленного пикета и за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Также возбуждено два дела об административных правонарушениях за несогласованное использование дронов.

В целом шествие завершилось без каких-либо серьезных инцидентов.

Как признались агентству LETA участники шествия, мероприятие создало чувство общности. Они получил заряд бодрости и положительных эмоций.

"Нас много. С каждым годом мы становимся все более колоритными, уверенными в себе. Это нельзя не заметить", - отметила участница мероприятия.

Счастливого прайда! Вы еще можете успеть, хвост шествия все еще в парке.

Шествие подбадривает единорог и его помощники, пускающие мыльные пузыри…

В общем, шествие очень массовое. Не помню, когда-то было так много людей даже не на прайде, а на каком-либо мероприятии, кроме встречи хоккеистов. Ну, на Праздник песни еще.

Видео: Атмосфера праздника на шествии

Чтобы вместе выступать за инклюзивное и равноправное общество, где все люди ценны, TVNET GRUPA вместе с партнерами поддержала создание цветочной фотостены в Верманском саду, на пересечении улицы Кр. Барона и улицы Элизабетес. Авторами и художниками цветочной идеи стали Мара Чауре (Дроздова) и Артур Мельник. Эти цветы и являются главной темой Riga Pride в этом году - расцветайте!

Галерея: Стена цветов возле Верманского сада

Галерея: Концерт на Riga Pride 2023 

Напомним, что неделя прав человека проходит с 29 мая по 4 июня. Она открылась перерезанием радужной ленточки в клубе Skapis, который на этой неделе стал "Домом прайда".

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