Фото, Видео ⟩ "Мы все - Латвия": в Риге прошло многотысячное шествие Riga Pride

В целом шествие завершилось без каких-либо серьезных инцидентов.

Как признались агентству LETA участники шествия, мероприятие создало чувство общности. Они получил заряд бодрости и положительных эмоций.

"Нас много. С каждым годом мы становимся все более колоритными, уверенными в себе. Это нельзя не заметить", - отметила участница мероприятия.

Счастливого прайда! Вы еще можете успеть, хвост шествия все еще в парке.

Шествие подбадривает единорог и его помощники, пускающие мыльные пузыри…

В общем, шествие очень массовое. Не помню, когда-то было так много людей даже не на прайде, а на каком-либо мероприятии, кроме встречи хоккеистов. Ну, на Праздник песни еще.

Vispār gājiens ir ļoti plaši apmeklēts, teikšu, kā ir. Neatminos, kad tik daudz ir bijuši, un pat ne praidā, bet jebkuŗā pasākumā, kas nav hokejistu sagaidīšana. Nu dziesmu svētku gājiens droši vien, ok pic.twitter.com/Ze1jyoyzib — Didzis Veinbergs (@didzvein) June 3, 2023

Видео: Атмосфера праздника на шествии

Чтобы вместе выступать за инклюзивное и равноправное общество, где все люди ценны, TVNET GRUPA вместе с партнерами поддержала создание цветочной фотостены в Верманском саду, на пересечении улицы Кр. Барона и улицы Элизабетес. Авторами и художниками цветочной идеи стали Мара Чауре (Дроздова) и Артур Мельник. Эти цветы и являются главной темой Riga Pride в этом году - расцветайте!

Галерея: Стена цветов возле Верманского сада

Галерея: Концерт на Riga Pride 2023

Напомним, что неделя прав человека проходит с 29 мая по 4 июня. Она открылась перерезанием радужной ленточки в клубе Skapis, который на этой неделе стал "Домом прайда".