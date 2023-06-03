Во время шествия на Riga Pride задержан один человек

Сегодня, 3 июня, во время шествия в честь Рижского прайда, задержан один человек, сообщила Государственная полиция. В отношении него возбуждено два административных дела - за проведение необъявленного пикета и за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
Также возбуждено два дела об административных правонарушениях за несогласованное использование дронов.
Сегодняшнее шествие в честь Riga Pride завершилось без каких-либо серьезных инцидентов. В нем участвовало несколько тысяч человек. Участники марша несли плакаты с надписями - "Мать Латвия любит всех детей" ("Mātei Latvijai visi bērni ir mīļi"), "Страна основана на человеческом уважении и свободе" ("Valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību") и другие.
Марш приветствовали жители столицы, которые вывешивали флаги из окон своих домов и пускали мыльные пузыри. За мероприятием наблюдало большое количество сотрудников государственной и муниципальной полиции.
Первоначально в Верманский сад, где собрались участники шествия, пришло немного протестующих. Когда шествие началось, протестующие рассредоточились по его маршруту. С отдельными протестующими провели беседы сотрудники полиции.
Галерея: Riga Pride 2023
Как сообщалось, сегодня в 13:00 в Риге началось шествие "Мы все - Латвия" с целью содействия инклюзивному обществу и принятию закона о гражданском союзе, который призван обеспечить правовую защиту всех семей, сообщили агентству LЕТА организаторы Riga Pride.
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