Во время шествия на Riga Pride задержан один человек

Также возбуждено два дела об административных правонарушениях за несогласованное использование дронов.

Сегодняшнее шествие в честь Riga Pride завершилось без каких-либо серьезных инцидентов. В нем участвовало несколько тысяч человек. Участники марша несли плакаты с надписями - "Мать Латвия любит всех детей" ("Mātei Latvijai visi bērni ir mīļi"), "Страна основана на человеческом уважении и свободе" ("Valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību") и другие.

Марш приветствовали жители столицы, которые вывешивали флаги из окон своих домов и пускали мыльные пузыри. За мероприятием наблюдало большое количество сотрудников государственной и муниципальной полиции.

Первоначально в Верманский сад, где собрались участники шествия, пришло немного протестующих. Когда шествие началось, протестующие рассредоточились по его маршруту. С отдельными протестующими провели беседы сотрудники полиции.

Галерея: Riga Pride 2023

Как сообщалось, сегодня в 13:00 в Риге началось шествие "Мы все - Латвия" с целью содействия инклюзивному обществу и принятию закона о гражданском союзе, который призван обеспечить правовую защиту всех семей, сообщили агентству LЕТА организаторы Riga Pride.