Пиленс рассказал вокруг чего нужно объединиться

объединение партий было создано с целью отстаивания ценностей, которые поднимают регионы и экономику и обеспечивают благополучие всех, включая семейные ценности.

Образующие "Объединенный список" партии и общество подняли политическую культуру в Латвии на более высокий уровень, и страна ориентируется на результаты, а не на лозунги, сказал Пиленс, подчеркнув, что результатов можно достичь только с надеждой, верой и действуя.