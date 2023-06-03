Пиленс рассказал вокруг чего нужно объединиться

"Объединенному списку" надо объединиться вокруг ценностей, которые поднимают регионы, народное хозяйство, благосостояние населения и семьи, сказал основатель "Объединенного списка", выступивший кандидатом в президенты на уже состоявшихся президентских выборах, Улдис Пиленс сегодня на съезде Латвийского объединения регионов (ЛОР).
Пиленс призвал оглянуться на ситуацию годичной давности, когда речь шла об основании "Объединенного списка":
объединение партий было создано с целью отстаивания ценностей, которые поднимают регионы и экономику и обеспечивают благополучие всех, включая семейные ценности.
Образующие "Объединенный список" партии и общество подняли политическую культуру в Латвии на более высокий уровень, и страна ориентируется на результаты, а не на лозунги, сказал Пиленс, подчеркнув, что результатов можно достичь только с надеждой, верой и действуя.
На открытии съезда по приглашению лидера ЛОР, спикера Сейма Эдварда Смилтенса выступили председатель парламентской фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс, лидер "Лиепайской партии" Улдис Сескс, министр внутренних дел Марис Кучинскис, министр здравоохранения Лига Меньгелсоне, министр земледелия Дидзис Шмитс и министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс.
ЛОР является одним из участников "Объединенного списка".
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