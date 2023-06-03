Индонезия предложила план мирного урегулирования войны в Украине. Киев ответил

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто представил свой план мирного урегулирования войны в Украине во время своего выступления на конференции по безопасности Сингапуре в субботу, 3 июля. Это вызвало немедленную критику со стороны участников саммита.
"Я призываю Россию и Украину немедленно прекратить боевые действия", - сказал Прабово Субианто, добавив, что более чем 15-месячная война в Украине существенно повлияла на экономику и снабжение продовольствием азиатских стран.
Министр обороны Индонезии предложил прекратить огонь на "нынешних позициях" и создать демилитаризованную зону, которую будут гарантировать наблюдатели и миротворцы ООН.
Субианто предлагает при участии ООН организовать и провести на "спорных территориях" референдумы.
"Индонезия готова предоставить подразделения для возможной миротворческой операции ООН", - пообещал министр.
Индонезия, стремящаяся проводить нейтральную внешнюю политику, ранее пыталась стать посредником между Украиной и Россией. Президент Индонезии в прошлом году посетил Киев и Москву и как страна, председательствующая в G20, призвал лидеров G20 "положить конец войне".
Однако решение, предложенное министром обороны, в субботу вызвало критику.
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что мир в Украине должен быть достигнут на справедливых условиях.
При этом Субианто повысил голос и спросил у индонезийцев, "сколько раз их страна подвергалась вторжению".
"Нарушения суверенитета происходят не только в Европе", - подчеркнул он, добавив, что не говорит, кто прав, а кто виноват, а лишь предлагает план решения конфликта.
Реакция Украины
План мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной не сработает, заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Представитель МИД Украины заявил, что "никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет".
"Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина - восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", - заявил Олег Николенко.
Представитель украинского МИД также подверг критике и остальные пункты плана, которые предложила индонезийская сторона - прекращение огня и создание демилитаризованной зоны.
"Россия сейчас пытается сорвать украинскую контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск из Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, укрепить оккупированные территории и накопить силы для новой волны агрессии", - уверен Олег Николенко.
Напомним, что Индонезия поддержала резолюцию ООН, осуждающую Россию за вторжение в Украину, однако Индонезия не вводила экономических санкций против Москвы.
Китай также представил свой мирный план. Список предложений был скептически воспринят политиками Евросоюза.
Пекин настаивает на том, что занимает нейтральную позицию в этом конфликте, хотя и подвергается критике за отказ открыто осудить вторжение России в соседнюю страну.
Между тем, США и западные союзники за последние полтора года поставили Украине оружие и другую помощь на несколько миллиардов евро.
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