Индонезия предложила план мирного урегулирования войны в Украине. Киев ответил

"Нарушения суверенитета происходят не только в Европе", - подчеркнул он, добавив, что не говорит, кто прав, а кто виноват, а лишь предлагает план решения конфликта.

Реакция Украины

План мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной не сработает, заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Представитель МИД Украины заявил, что "никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет".

"Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина - восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", - заявил Олег Николенко.

Представитель украинского МИД также подверг критике и остальные пункты плана, которые предложила индонезийская сторона - прекращение огня и создание демилитаризованной зоны.

"Россия сейчас пытается сорвать украинскую контрнаступление. Прекращение огня без вывода российских войск из Украины позволит России выиграть время, перегруппироваться, укрепить оккупированные территории и накопить силы для новой волны агрессии", - уверен Олег Николенко.

Напомним, что Индонезия поддержала резолюцию ООН, осуждающую Россию за вторжение в Украину, однако Индонезия не вводила экономических санкций против Москвы.

Китай также представил свой мирный план. Список предложений был скептически воспринят политиками Евросоюза.

Пекин настаивает на том, что занимает нейтральную позицию в этом конфликте, хотя и подвергается критике за отказ открыто осудить вторжение России в соседнюю страну.

Между тем, США и западные союзники за последние полтора года поставили Украине оружие и другую помощь на несколько миллиардов евро.