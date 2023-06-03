„Вторая по силе армия в Украине”: Энтони Блинкен о войсках РФ

"Их оборудование, технологии, лидерские способности, солдаты и боевой дух - хрестоматийные примеры неудач", - добавил Блинкен.

В пятницу, 2 июня, госсекретарь США изложила официальную позицию страны в отношении вторжения России в Украину. Энтони Блинкен предостерег от любых мирных инициатив, которые могли бы помочь узаконить захват Россией украинской территории. Он заявил, что "справедливые и прочные" мирные усилия должны быть связаны с ответственностью агрессора и восстановлением Украины.

По словам Блинкена, в ближайшие недели и месяцы некоторые страны, вероятно, призовут Россию и Украину к прекращению огня. Однако, чтобы любые мирные усилия были долгосрочными, они должны полностью соответствовать требованиям Украины, поддерживать восстановление пострадавшей страны и требовать ответственности со стороны России.

"Перемирие, которое просто замораживает существующие линии фронта, позволит Путину закрепить контроль над захваченной территорией, восстановить силы, вооружиться и снова напасть. Это несправедливый и хрупкий мир, - сказал Блинкен. - Такие действия лишь узаконят захват Россией украинских земель, вознаградят агрессора и накажут жертву".

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце пытался связаться со странами Юга в ответ на мирные инициативы некоторых мировых лидеров. 19 мая он посетил саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, где встретился с главой иракской и других делегаций наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Китай, предложивший собственный мирный план, направил для обсуждения "политического урегулирования" в Киев, Москву и европейские столицы высокопоставленного представителя.

На прошлой неделе ЮАР объявила, что Киев и Москва договорились обсудить мирный план с африканскими лидерами. Ватикан также учредил миротворческую миссию.

"Мы поддержим усилия (разных стран) - будь то Бразилия, Китай или любая другая страна - если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру", - добавил Блинкен.