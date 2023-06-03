"Самое интересное - впереди": россияне, воюющие за Украину, рассказали о планах

Представитель политического крыла легиона "Свобода России" (состоит из россиян, воюющих на стороне Украины) Алексей Барановский изложил в эфире информационного телемарафона примерные планы в связи с рейдом в Белгородской области России против режима Владимира Путина, сообщает украинское СМИ "Униан".
Легион "Свобода России" совместно с "Русским добровольческим корпусом" на прошлой неделе развернули наступательные операции в граничащей с Украиной Белгородской области. Воинские части противостоят существующей в России власти.
"Если будет возможность закрепиться и удерживать какую-то территорию длительное время – значит там будет временная вооруженная администрация, будут приниматься какие-то меры по взаимодействию с населением на длительный период, - сказал Барановский. - Сейчас, кстати, с населением никаких проблем у бойцов освобождения нет, очень большое количество желающих присоединиться и информация о перемещении полиции, армии нам поступает от местных жителей, что очень приятно и вдохновляет".
"Если не будет возможности закрепиться и будет необходимость отступить, значит, отступим", - заявил представитель "Свободы России". - Нет задачи героически сейчас умереть. Есть задача отвлекать российскую армию с других направлений, есть задача набираться боевого опыта, показывать России, что сопротивление возможно и нужно присоединяться к нему".
Галерея: Белгород, 23 мая
Он подчеркнул, что "война - это искусство хитрости, сейчас происходят маневры, есть различные варианты событий, а все самое интересное - еще впереди".
Он также заявил, что в приграничных регионах РФ "спадает информационный мрак, потому что люди сталкиваются с реальностью и видят, что она совсем не такая, как о ней рассказывают по российскому телевидению".
"В перспективе об этом узнают не только жители Белгородской области, но и Курской, Брянской, а затем - Москвы и всей страны", - добавил он.
Как сообщалось, на этой неделе "Русский Добровольческий Корпус" и легион "Свобода России" объявили о новом рейде в Белгородской области РФ.
Борцы "Свободы России" заявили, что их цель - освободить всю Российскую Федерацию от путинского режима. Они также сообщали об уничтожении в Белгородской области российской военной техники.
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