"Самое интересное - впереди": россияне, воюющие за Украину, рассказали о планах

Легион "Свобода России" совместно с "Русским добровольческим корпусом" на прошлой неделе развернули наступательные операции в граничащей с Украиной Белгородской области. Воинские части противостоят существующей в России власти.

"Если будет возможность закрепиться и удерживать какую-то территорию длительное время – значит там будет временная вооруженная администрация, будут приниматься какие-то меры по взаимодействию с населением на длительный период, - сказал Барановский. - Сейчас, кстати, с населением никаких проблем у бойцов освобождения нет, очень большое количество желающих присоединиться и информация о перемещении полиции, армии нам поступает от местных жителей, что очень приятно и вдохновляет".

"Если не будет возможности закрепиться и будет необходимость отступить, значит, отступим", - заявил представитель "Свободы России". - Нет задачи героически сейчас умереть. Есть задача отвлекать российскую армию с других направлений, есть задача набираться боевого опыта, показывать России, что сопротивление возможно и нужно присоединяться к нему".

Галерея: Белгород, 23 мая