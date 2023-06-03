Союзник России Кыргызстан выразил готовность сотрудничать с ЕС

Кыргызстан готов к сотрудничеству с Европейским союзом, который надеется на укрепление связей с регионом, который Москва считает своей сферой влияния, заявил в субботу, 3 июня, президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
"Кыргызстан готов работать бок о бок с Европейским союзом для решения общих проблем, продвижения диалога и поиска долгосрочных решений", сказал Жапаров в ходе встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Мишель принял участие в саммите с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в пятницу, 2 июня. Это был второй подобный саммит между странами Центральной Азии и ЕС, крупнейшим донором и инвестиционным партнером региона.
Полномасштабное вторжение России в Украину привело к тому, что мощные регионы, вроде вроде Китая и ЕС стремятся усилить свое влияние в Центральной Азии, где многие начинают сомневаться в давних связях с Россией и ищут экономических, дипломатических и стратегических партнеров в других местах.
"Мы предлагаем настоящее партнерство пяти странам региона", - подчеркнул Мишель в интервью информационному агентству AFP.
Жапаров указал на потенциал солнечной и гидроэнергетики Кыргызстана, поскольку в горной стране с населением шесть миллионов человек протекают крупнейшие реки в Центральной Азии.
Президент Кыргызстана также поддержал запланированное строительство плотины "Камбарата-1" на реке Нарын, протекающей по территории Кыргызстана и Узбекистана.
Плотина и другие гидроэлектростанции вызвали напряженность в отношениях между странами Центральной Азии, где нехватка воды становится все более распространенным явлением.
Россия остается крупной державой в нестабильном и жестко контролируемом регионе, лидеров которого критикуют за то, что они помогают Москве обходить западные санкции.
Нестабильность усиливает и соседний Афганистан, который контролируется исламистской группировкой "Талибан".
В совместном заявлении после встречи Жапаров и Мишель подчеркнули свою решимость гарантировать сохранение независимости стран Центральной Азии.
В пятницу президент Кыргызстана открыто призвал к прекращению войны в Украине. Это было редкое заявление из страны, которая избегает публичной критики Москвы.
Кыргызстан остается экономически и военно зависимым от России.
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