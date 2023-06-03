Союзник России Кыргызстан выразил готовность сотрудничать с ЕС

"Кыргызстан готов работать бок о бок с Европейским союзом для решения общих проблем, продвижения диалога и поиска долгосрочных решений", сказал Жапаров в ходе встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Мишель принял участие в саммите с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в пятницу, 2 июня. Это был второй подобный саммит между странами Центральной Азии и ЕС, крупнейшим донором и инвестиционным партнером региона.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к тому, что мощные регионы, вроде вроде Китая и ЕС стремятся усилить свое влияние в Центральной Азии, где многие начинают сомневаться в давних связях с Россией и ищут экономических, дипломатических и стратегических партнеров в других местах.

"Мы предлагаем настоящее партнерство пяти странам региона", - подчеркнул Мишель в интервью информационному агентству AFP.

Жапаров указал на потенциал солнечной и гидроэнергетики Кыргызстана, поскольку в горной стране с населением шесть миллионов человек протекают крупнейшие реки в Центральной Азии.