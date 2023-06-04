Фото ⟩ В Днепропетровской области под обстрел попал жилой дом. Погиб ребенок

Под завалами дома в Днепропетровской области спасатели обнаружили тело двухлетней девочки.

"Ночью из-под завалов дома в Подгородненском районе достали тело девочки. Ей только что исполнилось два года. Искренние соболезнования родным", - написал Сергей Лысак.

Среди пострадавших пятеро детей. По словам главы Днепропетровской администрации словам, три мальчика в тяжелом состоянии, их оперируют.

По данным украинских властей, российская ракета попала между двумя жилыми домами в пригороде Днепра. В результате здания обрушились, вспыхнул пожар. Также повреждены 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

Сотрудники госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что вытащили из-под завалов четырех человек. На месте работают 85 спасателей и 18 единиц спецтехники.

Лысак также сообщил о ночных атаках на регион. По словам чиновника, военные ночью сбили над областью две крылатые ракеты и беспилотник, вероятно, "Шахед".

В ночь на воскресенье, 4 июня, Киев был атакован ракетами и беспилотниками, но все они сбиты ПВО, сообщили городские власти.

По его словам, ракеты были "по традиции" запущены из района Каспийского моря российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

"По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города, - ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь киевляне не слышат звуки взрывов над головой. Искренняя благодарность нашей противовоздушной обороне за спасенные жизни", - говорится в заявлении Попко.