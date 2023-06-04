Видео ⟩ Для задержания авто с мигрантами привлекли вертолет и спецсредства

Как сообщает Государственная полиция, в пятницу, 2 июня, около 12:00 часов в Краславском крае сотрудники полиции потребовали остановить автомобиль, чтобы проверить находящихся в нем людей.

Однако водитель автомобиля, гражданин Сирии, не подчинился требованиям сотрудников полиции остановить машину и попробовал уехать.

Maltas pagastā policisti aizturējuši imigrantu vadītu auto. Iesaistīts arī helikopters un notikusi šaušana, sašautas auto riepas. pic.twitter.com/3rChuA1R5N — Nepareizais (@realNepareizais) June 3, 2023

В 12:50 сотрудники государственной полиции с помощью устройства для деформации шин остановили автомобиль.

В машине было восемь иммигрантов. Среди них семь граждан Сирии и один гражданин Гвинеи. Все лица переданы Государственной пограничной службе.

Вертолет Госпогранслужбы привлекался к воздушной разведке.

Государственная пограничная служба возбудила уголовное дело в связи с инцидентом.