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Видео ⟩ Для задержания авто с мигрантами привлекли вертолет и спецсредства

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policija

В пятницу, 2 июня, в Малтской волости с помощью вертолета и спецсредств были пойманы восемь иммигрантов.

Как сообщает Государственная полиция, в пятницу, 2 июня, около 12:00 часов в Краславском крае сотрудники полиции потребовали остановить автомобиль, чтобы проверить находящихся в нем людей.

Однако водитель автомобиля, гражданин Сирии, не подчинился требованиям сотрудников полиции остановить машину и попробовал уехать. 

В 12:50 сотрудники государственной полиции с помощью устройства для деформации шин остановили автомобиль.

В машине было восемь иммигрантов. Среди них семь граждан Сирии и один гражданин Гвинеи. Все лица переданы Государственной пограничной службе.

Вертолет Госпогранслужбы привлекался к воздушной разведке.

Государственная пограничная служба возбудила уголовное дело в связи с инцидентом.

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