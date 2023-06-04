Вспышка птичьего гриппа. Эксперты призывают к вакцинации домашних птиц

По словам представителя ВОЗ, наибольшее беспокойство ученых вызывает то, что теперь инфицируются и млекопитающие, а вирус может переходить от одного млекопитающего к другому, хотя первоначально болезнь была связана с употреблением в пищу зараженной птицы.

Например, на прошлой неделе Чили объявила, что с начала года на северном побережье страны от птичьего гриппа умерло почти 9 000 морских львов, пингвинов, выдр, морских свиней и дельфинов.

Ян Браун, директор научных служб APHA, подчеркнул, что пока нет четких доказательств того, что вирус устойчиво распространяется среди млекопитающих, в то время как он "становится более мощным у птиц", но "все еще не адаптировался к человеку".

Браун объяснил, что рецепторы птичьего и человеческого вирусов различны, но что "два или три небольших изменения в одном вирусном белке" необходимы для того, чтобы вирус адаптировался к человеку.

Китай, Египет, Вьетнам и некоторые другие страны уже начали кампанию по вакцинации домашней птицы.

В апреле США начали тестирование нескольких вакцин для возможного использования на птицах, а Франция выразила надежду начать вакцинацию домашней птицы этой осенью.

Как сообщалось, птичий грипп был обнаружен у птиц в нескольких местах Латвии, а также впервые в Латвии у мертвой лисы в Даугавпилсе.