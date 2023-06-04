Вспышка птичьего гриппа. Эксперты призывают к вакцинации домашних птиц

Вирус, вызывающий рекордное количество случаев птичьего гриппа среди птиц во всем мире, быстро меняется, и эксперты призывают вакцинировать домашнюю птицу.
Хотя риск для людей остается низким, эксперты, опрошенные информационным агентством AFP, заявили, что увеличение числа случаев птичьего гриппа у млекопитающих является поводом для беспокойства.
С момента своего первого обнаружения в 1996 году птичий грипп H5N1 выявлялся в основном во время сезонных вспышкек.
Однако в середине 2021 года "что-то произошло", и группа вирусов стала более заразной, сказал Ричард Вебби, специалист по птичьему гриппу, подчеркнув, что в настоящее время мир переживает самую крупную вспышку птичьего гриппа в истории.
Последние два года вспышки птичьего гриппа продолжались круглый год, распространяясь на новые территории, вызывая массовую гибель диких птиц и убой десятков миллионов голов домашней птицы.
Исследователи обнаружили, что действующий в настоящее время штамм вируса вызывает более тяжелое заболевание и заражает большее количество птиц.
Вебби подчеркнул, что опасность вируса для человека все еще низка, но вирус меняется, и "он может приобрести генетические черты, которые позволят ему стать в большей степени человеческим вирусом".
В редких случаях, когда люди заражались птичьим гриппом, это происходило при тесном контакте с инфицированными птицами.
По словам представителя ВОЗ, наибольшее беспокойство ученых вызывает то, что теперь инфицируются и млекопитающие, а вирус может переходить от одного млекопитающего к другому, хотя первоначально болезнь была связана с употреблением в пищу зараженной птицы.
Например, на прошлой неделе Чили объявила, что с начала года на северном побережье страны от птичьего гриппа умерло почти 9 000 морских львов, пингвинов, выдр, морских свиней и дельфинов.
Ян Браун, директор научных служб APHA, подчеркнул, что пока нет четких доказательств того, что вирус устойчиво распространяется среди млекопитающих, в то время как он "становится более мощным у птиц", но "все еще не адаптировался к человеку".
Браун объяснил, что рецепторы птичьего и человеческого вирусов различны, но что "два или три небольших изменения в одном вирусном белке" необходимы для того, чтобы вирус адаптировался к человеку.
Китай, Египет, Вьетнам и некоторые другие страны уже начали кампанию по вакцинации домашней птицы.
В апреле США начали тестирование нескольких вакцин для возможного использования на птицах, а Франция выразила надежду начать вакцинацию домашней птицы этой осенью.
Как сообщалось, птичий грипп был обнаружен у птиц в нескольких местах Латвии, а также впервые в Латвии у мертвой лисы в Даугавпилсе.
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