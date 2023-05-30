В Даугавпилсе у мертвой лисы впервые выявлен птичий грипп

В нескольких местах Латвии у птиц обнаружен птичий грипп, а в Даугавпилсе впервые в Латвии заболевание было выявлено у мертвой лисы, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).
Птичий грипп подтвержден у мертвых птиц в Новадниекской волости Салдусского края, на озере Лиепаяс и на берегу озера Лубана.
Заболевание подтверждено также у мертвых птиц в Ройской волости Талсинского района, в Вентспилсе, Эргли, Плявиняс Айзкраукльского края.
Всего в этом году грипп был выявлен в 15 населенных пунктах.
В PVD сообщили, что в 2023 году в лаборатории было проверено на птичий грипп в общей сложности 158 образцов диких птиц, из которых у 63 был подтвержден птичий грипп.
PVD напоминает, что птицеводы должны соблюдать повышенные требования биобезопасности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!