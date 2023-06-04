Фото и видео ⟩ В мире прошли акции в поддержку Навального. В России есть задержанные

Достижения мои невелики, и лучше всех их суммировал на днях психолог нашей колонии. По процедуре перед водворением в ШИЗО тебя смотрят медработник (выдержишь ли) и психолог (не повесишься ли). Ну вот психолог после нашей встречи и сказал: мы вас в 16-й раз в ШИЗО сажаем, а вы все шутите, и настроение у вас гораздо лучше, чем у членов комиссии. Это действительно так, но по утрам в день рождения надо быть честным с собой, и я задал себе вопрос: у меня правда хорошее настроение или я таким его делаю?

Мой ответ: правда. Что тут скрывать, ну понятно, я хотел бы сейчас не проснуться в этой конуре, а завтракать с семьей, получать поцелуи в щеку от детей, разворачивать подарки и говорить: вау, это именно то, о чем я мечтал. Но жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения. Чем больше таких людей, тем меньше плата каждого. И обязательно наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным.