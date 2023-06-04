Трагическая авария в Цесисском крае. Погиб мужчина

По данным полиции, утром в субботу по не выясненным на данный момент причинам автомобиль Opel съехал с проезжей части и перевернулся. Один мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, еще один с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

В полиции выясняют, кто из двух упомянутых мужчин находился за рулем автомобиля.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 103 ДТП, в которых пострадали 14 человек и один человек погиб. Среди пострадавших в результате ДТП в этот период четыре пешехода и два велосипедиста.

Также, за минувшие сутки на дорогах Латвии было задержано 17 водителей транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В этой связи возбуждено четыре дела об административных правонарушениях и 13 уголовных дел. В пяти случаях автомобили задержанных водителей будут конфискованы, а с восьми водителей будет взыскана стоимость транспортных средств.

Кроме того, за последние 24 часа на дорогах Латвии было остановлено 199 нарушителей скоростного режима, четыре водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего за минувшие сутки в сфере дорожного движения было принято 351 решение об административных правонарушениях.