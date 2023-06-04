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Во время пожара в Германии, возможно, погиб 9-летний украинский беженец

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Пожарные
Пожарные Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

После пожара в бывшей школе в городке Апольда, Германия, утром в воскресенье, 4 июня, были обнаружены останки погибшего. Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что личность погибшего до сих пор не установлена. Но 9-летний украинский мальчик ранее пропал без вести, в то время как газета Bild со ссылкой на мэр города, сообщает, что он также стал жертвой пожара.

Точно определить, является ли погибший мальчиком, можно будет только после проведения судебно-медицинской экспертизы, заявила полиция в воскресенье. Первоначально полиция полагала, что пострадали восемь человек, сказал представитель властей.

Позже стало ясно, что медицинская помощь понадобилась десяти пострадавшим. Пожар вспыхнул в жилом районе рано утром в воскресенье, сообщил представитель полиции. Причина пожара пока не ясна. Полиция ведет расследование.

По словам пресс-секретаря окружного управления земли Веймар, в жилом помещении проживало около 300 человек.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Поскольку после пожара здание стало непригодным для проживания, людей доставили на автобусе к первоначальному месту приема беженцев. В сгоревшем здании раньше располагалась школа, а позже детский дом. С 2003 года здесь размещаются беженцы.

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