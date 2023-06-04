Во время пожара в Германии, возможно, погиб 9-летний украинский беженец

После пожара в бывшей школе в городке Апольда, Германия, утром в воскресенье, 4 июня, были обнаружены останки погибшего. Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что личность погибшего до сих пор не установлена. Но 9-летний украинский мальчик ранее пропал без вести, в то время как газета Bild со ссылкой на мэр города, сообщает, что он также стал жертвой пожара.