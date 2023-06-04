Во время пожара в Германии, возможно, погиб 9-летний украинский беженец

После пожара в бывшей школе в городке Апольда, Германия, утром в воскресенье, 4 июня, были обнаружены останки погибшего. Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что личность погибшего до сих пор не установлена. Но 9-летний украинский мальчик ранее пропал без вести, в то время как газета Bild со ссылкой на мэр города, сообщает, что он также стал жертвой пожара.
Точно определить, является ли погибший мальчиком, можно будет только после проведения судебно-медицинской экспертизы, заявила полиция в воскресенье. Первоначально полиция полагала, что пострадали восемь человек, сказал представитель властей.
Позже стало ясно, что медицинская помощь понадобилась десяти пострадавшим. Пожар вспыхнул в жилом районе рано утром в воскресенье, сообщил представитель полиции. Причина пожара пока не ясна. Полиция ведет расследование.
По словам пресс-секретаря окружного управления земли Веймар, в жилом помещении проживало около 300 человек.
Поскольку после пожара здание стало непригодным для проживания, людей доставили на автобусе к первоначальному месту приема беженцев. В сгоревшем здании раньше располагалась школа, а позже детский дом. С 2003 года здесь размещаются беженцы.
Die "Früchte" der AfD!#DieMOERDERsindRECHTS❗️☠️#RECHTSstaatBLINDhttps://t.co/0FZJSvnGfK— Robin H. Goode (@robin_hoodgoode) June 4, 2023
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