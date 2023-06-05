"Пролетел" на желтый: в Юрмале камера зафиксировала водителя, который грубо нарушил правила

31 мая водитель запечатлел, как в Юрмале автомобиль на ощутимо высокой скорости пересек перекресток на желтый сигнал светофора. Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией в связи с опубликованным в соцсетях видео.
Как выяснил портал, полиция об этом случае проинформирована не была. Однако видео было передано ответственному подразделению Госполиции, и теперь оно будет оценено, после чего будет принято решение о начале административного процесса.
Государственная полиция напоминает, что каждый пешеход - как взрослый, так и ребенок - после пересечением проезжей части должен убедиться в своей безопасности.
Необходимо посмотреть в обе стороны и оценить, остановились ли транспортные средства.
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