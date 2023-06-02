Кариньш ожидает переговоров о расширении коалиции; нынешнее правительство стабильно

Комментируя тот факт, что Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС) выступают против расширения коалиции, Кариньш заявил, что переговоры находятся только в начальной стадии.

Временные рамки переговоров премьер-министр не уточнил.

Кариньш более подробно обозначил несколько важных вопросов в стране, реализация которых требует расширения коалиции.

Премьер-министр подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что правительство нестабильно, но правительству не хватает динамизма и консенсуса по вопросам, которые необходимо решать.

В настоящее время есть согласие по двум вопросам - школьная сеть и реформа здравоохранения, но нет согласия по трем. Нет согласия по выводу на биржу нескольких компаний с государственным капиталом, по вопросу о привлечении дополнительной рабочей силы, а также по ратификации Стамбульской конвенции и правовом оформлении партнерских отношений, уточнил глава правительства.

Премьер-министр ответил утвердительно на вопрос о том, хочет ли он начать переговоры о расширении коалиции с Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными".