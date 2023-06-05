Сезон дорожных ремонтов продолжается: строительные работы ведутся на 13 мостах

По информации Latvijas valsts ceļi, на участке дороги Слока - Талси (Р128) между Бигауньциемсом и Лапмежциемсом нужно считаться с органичением скорости, на дорогу необходимо запланировать минимум 40 минут.

На участке той же дороги от озера Суну до Талси есть один участок со светофорами и ограничения скорости, поэтому для пересечения участка потребуются дополнительно 25 минут в пути.

На автодороге Плявиняс - Мадона - Гулбене (Р37) от Мадоны до Дзелзавы по-прежнему работают восемь временных светофоров, на дорогу требуется более часа.

В свою очередь на пересечение участка автодороги граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13) от Гребнево до Карсавы потребуется 40 минут. На участке - пять светофоров и ограничения скорости.