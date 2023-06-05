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Сезон дорожных ремонтов продолжается: строительные работы ведутся на 13 мостах

rus.tvnet.lv
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Ремонт дороги. Иллюстративное фото
Ремонт дороги. Иллюстративное фото Фото: Latvijas autoceļu uzturētājs

В государственной сети автодорог ремонты продолжаются на 61 участке, в том числе на 13 мостах, больше всего ремонтов на региональных автодорогах, сообщает агентство LETA.

По информации Latvijas valsts ceļi, на участке дороги Слока - Талси (Р128) между Бигауньциемсом и Лапмежциемсом нужно считаться с органичением скорости, на дорогу необходимо запланировать минимум 40 минут.

На участке той же дороги от озера Суну до Талси есть один участок со светофорами и ограничения скорости, поэтому для пересечения участка потребуются дополнительно 25 минут в пути.

На автодороге Плявиняс - Мадона - Гулбене (Р37) от Мадоны до Дзелзавы по-прежнему работают восемь временных светофоров, на дорогу требуется более часа.

В свою очередь на пересечение участка автодороги граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) (А13) от Гребнево до Карсавы потребуется 40 минут. На участке - пять светофоров и ограничения скорости.

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