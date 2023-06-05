В центре Риге сгорела машина: многолетний уход и огнетушитель не спасли

В Риге на индустриальной территории на улице Дзирнаву в прошлую среду собралось большое количество пожарных и медиков. Там загорелся автомобиль, который годами поддерживался в хорошем техническом состоянии, сообщает передача Degpunktā.
"15 лет искал, пока не купил, и еще несколько лет лелеял", - владелец сгоревшего автомобиля Андрис признает - с Toyota Land Cruiser покончено.
После всего произошедшего на лице Андриса видна печаль. Как он рассказал передаче, машину лучше было не найти. Огнетушитель предотвратить несчастье не помог - автомобиль придется сдавать на металлолом.
Дым, поднявшийся от горящей Toyota, привлек большое внимание жителей. Как признает Иева, которая работает в кафе через дорогу, она заметила дым издалека.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!