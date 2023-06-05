Ждешь посылку несколько дней, а курьер утверждает, что клиента не было дома. Как так?

Илзе живет в сельской местности и часто пользуется услугами курьерской почты, поэтому знает примерное время, когда курьер приезжает в ее район и развозит посылки. Так как Илзе с утра получила информацию о визите курьера в определенный день, она ждала, что посылку привезут.

"Соответственно, я в тот день сижу дома и жду. Вечером, зайдя в интернет, увидела, что меня не было дома! До меня можно было дозвониться, и я была дома. Единственное, кого я не встретила, это был курьер экспресс-почты.

Вечером того же дня Илзе связалась с Latvijas Pasts, где ответили, что посылка будет доставлена на следующий день, что было написано и на сайте отслеживания посылки.

"На следующий день, когда было уже ближе к полудню, я поняла, что свою посылку не получу. На сайте отслеживания не было указано, что моя посылка передана курьеру. Позвонила оператору Expresspasts, однако от операторов были слышны только отговорки, что они ничего не знают. Сказали, что доставки в этот день не будет", - рассказала Илзе.

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