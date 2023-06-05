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В воскресенье на дорогах было поймано восемь пьяных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
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Автомобиль полиции. Иллюстративное фото
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars / TVNET

В минувшие сутки в состоянии опьянения за рулем были задержаны восемь водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

У трех водителей будут конфискованы автомобили, а с двух взыскана стоимость транспортных средств.

За прошедшие сутки зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали четыре человека.

За превышение скорости на водителей составлено 226 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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