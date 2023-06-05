В Латвии обнаружен паразит, который может привести к снижению урожая картофеля

Паразит, по сведениям Госслужбы защиты растений, был обнаружен на угодьях площадью 10,33 гектара.

Организм был выявлен во время фитосанитарной проверки, когда взятые образцы картофеля протестировали в лаборатории.

Цистообразующие нематоды могут наносить значительный ущерб посевам картофеля в теплом, умеренном и холодном климате, а также привести к снижению урожая картофеля, томатов или баклажанов - до 80%.

Главные пути распространения паразитов - через инфицированный посадочный материал и почву, прилипшую к лопастям и насадкам сельхозтехники или инструментам, которыми было обработано поле. Распространение естественным путем - минимальное. При этом отмечается, что пораженный картофель безвреден для человека.

Фитосанитарные меры, призванные пресечь распространение заразы - это запрет выращивать в конкретном месте семенной картофель сроком на шесть лет, чистка сельхозтехники после каждого выхода в поле и так далее.

Служба защиты растений проведет углубленную проверку, чтобы выявить причины появления нематоды в Латвии.