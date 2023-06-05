СМИ: Латвийская компания могла поставить российские детали для газопровода между Литвой и Польшей

ŠDS утверждает, что собрала доказательства того, что ни Tasta Armatura, ни Sara не могут производить некоторые детали, установленные на GIPL, поскольку они не аккредитованы для производства таких деталей.

Реальным производителем арматуры деталей может быть завод "Этерно" Челябинского металлургического концерна, утверждает ŠDS. Также компания предоставила сертификаты и чертежи изделий компании "Этерно", входящей в группу ChelPipe, и их данные удивительным образом соответствуют показателям "европейских" сертификатов качества.

После информации шяуляйской компании о несоответствиях в сертификатах компании Tasta Armatura польская Служба технического надзора также начала расследование и даже приостановила несколько аккредитаций этой компании.

ŠDS считает, что детали сомнительного происхождения и качества должны быть заменены.

Amber Grid, которая только в прошлую пятницу предоставила ответы на запрос 15min о досудебном расследовании, сообщила о том, что в этот день сама обратилась в прокуратуру, "проведя служебное расследование и оценив доступную информацию".

Amber Grid заверяла, что в ходе расследования, проведенного в феврале-марте прошлого года, было установлено, что детали, использованные при прокладке газопровода, соответствуют проекту и законодательству, а компании стран Евросоюза подтвердили, что они являются производителями деталей, используемых в газопроводе, и их сертификаты подлинны - это подтверждено детальными исследованиями химического состава.

Магистральный газопровод, соединяющий Литву и Польшу, начал работу 1 мая прошлого года.