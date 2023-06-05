СМИ: Латвийская компания могла поставить российские детали для газопровода между Литвой и Польшей

На открытом в мае прошлого года стратегически важном газопроводе между Литвой и Польшей (GIPL) могли быть установлены российские компоненты, которые поставляла зарегистрированная в Латвии компания, показало расследование литовского портала 15min и центров журналистских расследований в Польше, Латвии и Румынии.
Почти год назад прокуратура Литвы начала досудебное расследование, а заказчики проекта - госкомпания Amber Grid и ее акционер Epso-G - составляют антикризисные планы, пишет 15min.
По данным портала, компания Alvora, генеральный подрядчик проекта GIPL, несколько лет назад заключила сделку на покупку соединительных частей газопровода с компанией российского концерна ChelPipe Group, поддерживающей военную инфраструктуру этой страны. С возникновением скандала Amber Grid заявила, что запчасти следует закупать у европейских производителей.
В 2021 году бывший партнер Alvora по проекту - компания Šiaulių dujotiekio statyba (ŠDS) - информировал Amber Grid о возможной фальсификации документов соединительных деталей, в частности, о том, что Alvora могла установить соединительные части ChelPipe, "подсунув" фальшивые сертификаты польских и румынских производителей. Alvora отрицает эти обвинения.
Всего имеется 158 подозрительных деталей общей стоимостью около 300 тыс. евро. Эти детали были закуплены и установлены компанией Alvora в 2020 году и изготовлены польской компанией Tasta Armatura и румынской Sara SRL. Продукцию Tasta Armatura для газопровода передала латвийская компания Conti Chemicals.
Наибольшие подозрения вызывают именно сертификаты польских запчастей Tasta и продукции румынской компании Sara, предоставленные именно Conti Chemicals.
ŠDS утверждает, что собрала доказательства того, что ни Tasta Armatura, ни Sara не могут производить некоторые детали, установленные на GIPL, поскольку они не аккредитованы для производства таких деталей.
Реальным производителем арматуры деталей может быть завод "Этерно" Челябинского металлургического концерна, утверждает ŠDS. Также компания предоставила сертификаты и чертежи изделий компании "Этерно", входящей в группу ChelPipe, и их данные удивительным образом соответствуют показателям "европейских" сертификатов качества.
После информации шяуляйской компании о несоответствиях в сертификатах компании Tasta Armatura польская Служба технического надзора также начала расследование и даже приостановила несколько аккредитаций этой компании.
ŠDS считает, что детали сомнительного происхождения и качества должны быть заменены.
Amber Grid, которая только в прошлую пятницу предоставила ответы на запрос 15min о досудебном расследовании, сообщила о том, что в этот день сама обратилась в прокуратуру, "проведя служебное расследование и оценив доступную информацию".
Amber Grid заверяла, что в ходе расследования, проведенного в феврале-марте прошлого года, было установлено, что детали, использованные при прокладке газопровода, соответствуют проекту и законодательству, а компании стран Евросоюза подтвердили, что они являются производителями деталей, используемых в газопроводе, и их сертификаты подлинны - это подтверждено детальными исследованиями химического состава.
Магистральный газопровод, соединяющий Литву и Польшу, начал работу 1 мая прошлого года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!