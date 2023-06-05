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"Я ошибся". Смилтенс извинился за свое поведение на встрече хоккеистов

rus.tvnet.lv
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Спикер Сейма Эдвард Смилтенс на встрече сборной Латвии по хоккею у памятника Свободы.
Спикер Сейма Эдвард Смилтенс на встрече сборной Латвии по хоккею у памятника Свободы. Фото: Edijs Pālens/LETA

Председатель Сейма Эдвард Смилтенс в передаче Латвийского радио Krustpunktā признался, что допустил ошибку, приняв участие во встрече сборной Латвии по хоккею по ее возвращении с чемпионата мира. 

Он сказал, что некоторые шутки даже распечатал и сложил в офисе.

"Я уже тогда понял, что ошибся. Моей ошибкой были эти четыре шага, а дальше уже в порыве эмоций это уходит…" - объяснил Смилтенс.

Он уже извинился за свою ошибку.

Портал RUS TVNET уже рассказывал, что пользователи социальной сети Twitter высмеяли председателя Сейма Эдварда Смилтенса, который в джерси сборной Латвии присоединился к команде в момент ее встречи у памятника Свободы и даже не стеснялся давать автографы детям, которые хотели получить их от хоккеистов.

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