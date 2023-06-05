"Я ошибся". Смилтенс извинился за свое поведение на встрече хоккеистов

Он сказал, что некоторые шутки даже распечатал и сложил в офисе.

"Я уже тогда понял, что ошибся. Моей ошибкой были эти четыре шага, а дальше уже в порыве эмоций это уходит…" - объяснил Смилтенс.

Он уже извинился за свою ошибку.

Портал RUS TVNET уже рассказывал, что пользователи социальной сети Twitter высмеяли председателя Сейма Эдварда Смилтенса, который в джерси сборной Латвии присоединился к команде в момент ее встречи у памятника Свободы и даже не стеснялся давать автографы детям, которые хотели получить их от хоккеистов.