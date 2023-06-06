Видео, Фото ⟩ Подрыв Каховской ГЭС: факты, последствия, прогнозы

В интервью радио "Коммерсантъ FM" Леонтьев уточнил, что часть улиц в городе, а также в поселках Днепряны и Корсунка, расположенных ниже по течению Днепра, затоплены.

К моменту его выступления перед журналистами уровень воды в реке поднялся на десять метров. В худшем случае, по прогнозам оккупантов, уровень воды может подняться на 12 метров.

В "администрации" Новой Каховки допускают, что вода уйдет в течение трех дней, а эвакуация коснулась жителей около 600 домов.

Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в полдень

Русская служба BBC сообщает, что первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. В Херсоне частично подтапливается микрорайон Корабел, однако в городе нет критической ситуации.

В Днепр в результате разрушения Каховской ГЭС попало 150 тонн машинного масла. Такие цифры были озвучены во время заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины. По данным украинских властей, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.

В Кривом Роге начались проблемы с водоснабжением

В городе ограничивают потребление воды для населения и промышленности. Власти города отметили, что 70% воды, которую потребляет Кривой Рог, идет из Каховского водохранилища. Из-за падения уровня воды там, в Кривом Роге будут проблемы с водоснабжением.

Прогнозы

Водохранилище Каховской ГЭС может исчезнуть в течение трех-четырех дней, прогнозирует генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.