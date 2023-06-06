Видео, Фото ⟩ Подрыв Каховской ГЭС: факты, последствия, прогнозы

Российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг". Об этом пишет Русская служба BBC.
"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", - утверждается в сообщении военных.
В свою очередь мэр Новой Каховки заявил, что "уровень воды после разрушения плотины Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра ниже по течению".
В Херсонской области объявили эвакуацию после сообщений о подрыве Каховской ГЭС.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в видеообращении подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов. По словам главы администрации, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.
"Уровень воды поднимается, и всем, кто находится в зоне риска, необходимо: выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних питомцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских", - предупредило МВД Украины.
Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину. Все службы работают", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.