Клиенты четырех крупнейших банков за три месяца отдали мошенникам 2,5 миллиона евро

Всего за первые три месяца 2025 года было зафиксировано 1412 случаев мошенничества, ущерб от которых составил 2 564 345 евро.

Из них 642 случая - это телефонные мошенничества, ущерб от которых достиг 1 192 275 евро. Кроме того, было зафиксировано 604 случая инвестиционного мошенничества на сумму 1 182 526 евро, а также 166 случаев мошенничества других типов, нанесших убытки на сумму 189 544 евро.

При этом за тот же период были предотвращены ещё 4043 случая мошенничества на общую сумму 2 289 284 евро.

В частности, банкам удалось пресечь 1106 попыток телефонного мошенничества на сумму 886 609 евро, 2706 случаев инвестиционного мошенничества на общую сумму 1 195 540 евро, а также 231 случай мошенничества других видов на сумму 207 135 евро.

Ранее уже сообщалось, что за прошлый, 2024 год клиенты четырех крупнейших латвийских банков, самостоятельно подтвердив мошеннические платежи, потеряли в общей сложности 15,5 миллионов евро. Всего за 2024 год было зафиксировано 9025 случаев мошенничества.

В то же время в 2024 году банки предотвратили 17 314 случаев мошенничества, суммарно на 12,2 миллиона евро.

Крупнейшим банком в Латвии по объему активов является Swedbank. Следом за ним идут SEB banka, банк Citadele и латвийский филиал Luminor Bank.