Видео ⟩ На Румбуле вспыхнул пожар: сгорело здание и несколько автомобилей

Около 11:00 пожарные получили вызов на Румбулу, где в гараже горел автомобиль. Когда пожарные прибыли, здание уже горело и густые клубы дыма заполнили окрестности. Сильный дым также затруднял работу спасателей.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) сказал, что конструкции здания были сложного типа, изоляция была устаревшей, а на крыше был так называемый "пирог", в котором тлело пламя. Поэтому доступ к очагу возгорания был затруднен. Внутри находились различные предметы, такие как краска и другие вещества, что также усложняло тушение.

Пожар охватил площадь в 120 квадратных метров и уничтожил автомобиль, находившийся в гараже, и три машины, припаркованные рядом.

Видео: Сюжет программы Degpunktā