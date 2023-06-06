Принят закон, чтобы ускорить создание нового военного полигона

С учетом того, что строительство инфраструктуры является трудоемким процессом, имеется срочная необходимость в размещении сил союзников, а также вопрос касается национальной безопасности, нужна специальная правовая база, чтобы максимально облегчить и ускорить создание нового военного полигона.

Законопроект о военных полигонах предусматривает, что полигону "Селия" присваивается статус объекта национальных интересов и Министерство обороны имеет право начать строительство инфраструктуры без согласия собственников недвижимого имущества, отчуждаемого для общественных нужд.

Законопроект предусматривает, что министерство имеет право проводить вырубку деревьев и кустарников и другие подготовительные работы на отчуждаемой собственности.

Ущерб, который будет причинен собственникам недвижимого имущества в связи со строительством инфраструктуры военного полигона, будет определен в соответствии с Гражданским законом. Министерство обороны возместит ущерб на основании заявлений собственников недвижимого имущества.

Закон еще предстоит утвердить в Сейме.

Летом 2022 года Кабинет министров концептуально одобрил создание нового военного полигона на территории Айзкраукльского и Екабпилсского краев. Полигон "Селия" будет создан с целью укрепления безопасности региона. Площадь полигона составит 24 540 га, площадь военной базы - 54,7 га.