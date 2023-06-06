Звезда "Американского пирога" Дженнифер Кулидж рассказала, о чем жалеет

"Теперь я достаточно взрослая, чтобы оглянуться на свою жизнь и, конечно же, на свои ошибки. Я вижу много их", - сетует Дженнифер Кулидж.

Она призналась, что у нее не было плана. Она просто работала.

"Я должна сказать, что совершила ужасную ошибку, когда не оседлала волну, которая у меня была в начале карьеры. Это было что-то вроде 90-х, когда у меня были "Блондинка в законе", "Победители шоу" и "Американский пирог", - призналась она.

Ранее звезда говорила: "Сексуальная жизнь была очень насыщенной после "Американского пирога". Этот фильм принес много бонусов - ну, например, 200 человек, с которыми я никогда не переспала бы, если бы не это кино".

Теперь же Кулидж об этом жалеет.

"Я просто думала, что у меня есть вся жизнь. Я получила несколько работ, но у меня не было плана. И я думаю, что это был мой фатальный поступок", - резюмировала актриса.

Ариана Гранде и Дженнифер Кулидж Фото: скриншот видео