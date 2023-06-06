Звезда "Американского пирога" Дженнифер Кулидж рассказала, о чем жалеет

61-летняя актриса Дженнифер Кулидж (Jennifer Coolidge) рассказала о своей ошибке, которая оказала огромное влияние на ее карьеру, пишет Variety.
"Теперь я достаточно взрослая, чтобы оглянуться на свою жизнь и, конечно же, на свои ошибки. Я вижу много их", - сетует Дженнифер Кулидж.
Она призналась, что у нее не было плана. Она просто работала.
"Я должна сказать, что совершила ужасную ошибку, когда не оседлала волну, которая у меня была в начале карьеры. Это было что-то вроде 90-х, когда у меня были "Блондинка в законе", "Победители шоу" и "Американский пирог", - призналась она.
Ранее звезда говорила: "Сексуальная жизнь была очень насыщенной после "Американского пирога". Этот фильм принес много бонусов - ну, например, 200 человек, с которыми я никогда не переспала бы, если бы не это кино".
Теперь же Кулидж об этом жалеет.
"Я просто думала, что у меня есть вся жизнь. Я получила несколько работ, но у меня не было плана. И я думаю, что это был мой фатальный поступок", - резюмировала актриса.
Напомним, в комедии "Американский пирог" Кулидж сыграла соблазнительную мать одного из главных героев. Кстати, после выхода фильма еще более популярным стал термин MILF (Mother I'd Like To F*ck - "Мама, с которой я переспал бы"). Именно друзья Стифлера так называли героиню Дженнифер.
На момент съемок "Американского пирога" Кулидж было 38 лет. Кинокарьеры у актрисы особой не было, но после "Американского пирога" все изменилось. Термин "мама Стифлера" стал практически нарицательным.
Сейчас Дженнифер участвует в мюзикле "Блондинка в законе" в Лондоне. Она играет свою героиню Полетт из одноименной комедии 2001 года. Кулидж также снялась в сериале "Белый лотос", после выхода которого ее наконец-то оценили по достоинству. Она получила "Золотой глобус", премию Гильдии киноактеров и награду "Выбор критиков".
О личной жизни актриса не распространяется. В последнее время говорит лишь, что счастлива в отношениях, однако имени партнера не называет.
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