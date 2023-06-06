Сербия не против поставок оружия Украине

Поставки оружия в Украину уже помогли Белграду наладить отношения с Западом, который все больше склоняется к защите позиции Сербии в косовском конфликте. Как сказал Вучич, он знает, что произведенное в Сербии оружие через посредников попадает в Украину.

"Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что так и есть. Но какая у нас альтернатива? Не производить оружие? Не продавать?" - спросил Вучич.

В нынешнем виде поставки сербского оружия в Украину стали важным фактором, который может изменить позицию США, Евросоюза и НАТО в конфликте между Косово и сербским этническим меньшинством (которое поддерживает Белград), считают три западных дипломата, работающие в регион.

Сербы, проживающие в северной части Косово, бойкотировали состоявшиеся в апреле муниципальные выборы. В результате на выборах победили косовские албанцы и с помощью полиции заняли посты мэров нескольких городов. В конфликт были втянуты бойцы миротворческого контингента KFOR (международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово".