Сербия не против поставок оружия Украине

Президент Сербии Александр Вучич раньше каждые три месяца разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Сейчас он не против поставок оружия в Украину, а также подчеркнул, что Сербия не будет помогать России обходить западные санкции путем реэкспорта запрещенных товаров, сообщает Financial Times.
Поставки оружия в Украину уже помогли Белграду наладить отношения с Западом, который все больше склоняется к защите позиции Сербии в косовском конфликте. Как сказал Вучич, он знает, что произведенное в Сербии оружие через посредников попадает в Украину.
"Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что так и есть. Но какая у нас альтернатива? Не производить оружие? Не продавать?" - спросил Вучич.
В нынешнем виде поставки сербского оружия в Украину стали важным фактором, который может изменить позицию США, Евросоюза и НАТО в конфликте между Косово и сербским этническим меньшинством (которое поддерживает Белград), считают три западных дипломата, работающие в регион.
Сербы, проживающие в северной части Косово, бойкотировали состоявшиеся в апреле муниципальные выборы. В результате на выборах победили косовские албанцы и с помощью полиции заняли посты мэров нескольких городов. В конфликт были втянуты бойцы миротворческого контингента KFOR (международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово".
Несмотря на то, что 30 из них получили ранения в ходе столкновений, посол США в Косово и представители Евросоюза осудили действия косовских властей. Они призвали к реализации ранее достигнутой договоренности о формировании сербских автономных муниципалитетов на севере страны.
На вопрос, связаны ли поставки оружия в Украину с заискиванием перед Западом в косовском вопросе, Вучич сказал, что Белград выбирает нейтральный путь, но добавил: "Я не дурак. Я знаю, что [сербское] оружие может оказаться в Украине".
Вучич признал, что его правительству приходится балансировать, но помогать России Сербия не собирается.
"Мы присоединились ко всем резолюциям ООН. Мы присоединились к запрету на реэкспорт товаров как технологий. Мы не собираемся быть центром реэкспорта для России", - сказал Вучич.
Однако он не пояснил, будет ли его правительство бороться с существующими маршрутами параллельного импорта. С учетом исследования группы европейских экономистов, Сербия значительно увеличила свой импорт из Евросоюза, а также увеличился экспорт в Россию - особенно в группе товаров, подпадающих под санкции.
Таким образом, Сербия занимает четвертое место в списке потенциальных центров реэкспорта. Первые места занимают Турция, Казахстан и Армения. После начала войны и мобилизации осенью 2022 года в Сербию эмигрировали тысячи россиян, привлеченные доброжелательным отношением сербов к россиянам, а также широкими возможностями трудоустройства. При этом национальная авиакомпания Air Serbia является единственной европейской авиакомпанией, продолжающей совершать полеты в Россию.
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