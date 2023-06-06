Соня Стужук рассказала подписчикам, за что любит Ригу

Блогер призналась подписчикам, что сломала палец во время игры с детьми. Она также объяснила, за что любит Ригу:

"За что я люблю Ригу, так это за классные детские развлекухи. Тут есть прикольные площадки, парки. Активности для малых интересные".

Кроме того, Соня отметила, что любит Межепарк и Тервете.

"Такое совмещенное единение с природой и площадки детские. Всякие лазалки, как я их называю, для малых. И в одном, и в другом парке есть такие крутые сетки на деревьях", - пояснила она.

Стужук не стала скрывать, что сломала палец во время игры с детьми.

"Вчера Васенька уснула, и я одна была на шесть детей - четверо наших и двое - друзей. Спасала одного ребенка, врезавшегося в кольцо. Другой кинул в меня фитбол, и я неудачно отбила. Теперь могу показывать всем, что моя жизнь "👍🏻", - написала блогер.

Соня указала, что с гипсом она не походит, так как он неудобный: "Заживет как-нибудь, как и тот космический палец 2 года назад".