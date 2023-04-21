На что блогер Соня Стужук тратит 20 тысяч евро в месяц?

София Стужук, которая недавно стала мамой четвертого ребенка, ответила на вопрос фолловеров о том, сколько денег в месяц тратит их многодетная семья. Она говорит: "Если считать арендную плату за дом, коммунальные платежи, топливо, продукты питания, одежду, предметы первой необходимости и зарплату работникам, то

в месяц мы тратим минимум от 15 до 20 тысяч евро".

Соня Стужук - инфлюенсер, а ее супруг Антон занимается криптовалютой.

В марте София родила дочь Василису, а после вышла замуж за отца ребенка. Снимками блогер поделилась с подписчиками. Она также рассказала, что официально сменила фамилию.

София и Антон вместе почти 1,5 года. Пара познакомилась в киевском клубе, а после начала полномасштабной войны в Украине Стужук вместе с детьми уехала к возлюбленному в Латвию, где и живет по сей день. Помолвка пары состоялась в сентябре в Париже, на фоне Эйфелевой башни. 7 марта у пары родился ребенок.

До этого София состояла в браке с Дмитрием Стужуком, от него она родила троих детей. Блогер скончался от коронавируса в 2020 году, на тот момент пара уже разводилась.