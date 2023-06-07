Пригожин: Утверждения России о потерях Украины - "зашкварная фантастика"

В частности, Пригожин заявил, что утверждения министра обороны РФ Сергея Шойгу - "дикая зашкварная фантастика".

"Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян — с такими потерями.

Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики.

Вообще нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз", - заявил Пригожин в Telegram.

Напомним, в опубликованных во вторник заявлениях Шойгу говорится, что российская рмия за последние три дня "сорвала давно обещанное наступление" ВСУ на различных участках фронта.

По словам Шойгу, 4 июня 23-я и 31-я механизированные бригады ВСУ попыталась перейти в наступление на пяти направлениях. В результате "противник не добился успеха ни на одном направлении и понес потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 14 автомобилей.

Также глава Минобороны России сообщил, что 5 июня ВСУ силами пяти бригад пытались провести наступление на семи направлениях. "Противник был остановлен, понес еще более значительные потери", которые составили более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь "Леопардов" и три колесных танка АМХ-10.

Шойгу утверждает, что потери украинских вооруженных сил за три дня боев на всех направлениях достигли 3715 человек. Российская армия также якобы уничтожила 52 танка ВСУ, 207 единиц бронетехники, пять самолетов, два вертолета, 48 единиц полевой артиллерии и 53 беспилотника.

В свою очередь армия Украины 5 июня сообщила, что информации о большом наступлении в регионе нет, а "ложные" утверждения она комментировать не будет.