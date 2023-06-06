Шойгу сообщил, что Россия "сорвала" контрнаступление ВСУ

По словам Шойгу, 4 июня 23-я и 31-я механизированные бригады ВСУ попыталась перейти в наступление на пяти направлениях. В результате "противник не добился успеха ни на одном направлении и понес потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 14 автомобилей.

Также глава Минобороны России сообщил, что 5 июня ВСУ силами пяти бригад пытались провести наступление на семи направлениях. "Противник был остановлен, понес еще более значительные потери", которые составили более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь "Леопардов" и три колесных танка АМХ-10.

Шойгу утверждает, что потери украинских вооруженных сил за три дня боев на всех направлениях достигли 3715 человек. Российская армия также якобы уничтожила 52 танка ВСУ, 207 единиц бронетехники, пять самолетов, два вертолета, 48 единиц полевой артиллерии и 53 беспилотника.

В ходе отражения наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий, еще 210 получили ранения, добавил глава Минобороны России.

Россия не сообщала о своих военных потерях на Украине с сентября 2022 года.