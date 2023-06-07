Насколько безопасны дамбы латвийских ГЭС?

Информация о подрыве Каховской ГЭС и последствиях взрыва вызвала большой интерес к безопасности латвийских ГЭС. О том, какими были бы действия, если бы такая трагедия произошла в Латвии, эксперты рассказали в передаче TV3 Ziņas.
В Латвии - три больших дамбы ГЭС. Многие слышали о спекуляциях, что бы произошло в случае, если бы одну из них прорвало.
Эксперты отмечают, что проведены расчеты потенциального затопления в результате таких событий, однако для общества эта информация недоступна.
"То, что могу подвердить, что у нас произведены такие подсчеты моделирования, мы знаем возможные ареалы распространения, разработаны планы гражданской защиты. Все это есть в нашем распоряжении, и, если такая ситуация произойдет, мы будем готовы действовать", - пояснил технический директор ГЭС Latvenergo Андрис Зегеле.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!