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Насколько безопасны дамбы латвийских ГЭС?

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Плявиньская ГЭС
Плявиньская ГЭС Фото: Evija Trifanova/LETA

Информация о подрыве Каховской ГЭС и последствиях взрыва вызвала большой интерес к безопасности латвийских ГЭС. О том, какими были бы действия, если бы такая трагедия произошла в Латвии, эксперты рассказали в передаче TV3 Ziņas.

В Латвии - три больших дамбы ГЭС. Многие слышали о спекуляциях, что бы произошло в случае, если бы одну из них прорвало.

Эксперты отмечают, что проведены расчеты потенциального затопления в результате таких событий, однако для общества эта информация недоступна.

"То, что могу подвердить, что у нас произведены такие подсчеты моделирования, мы знаем возможные ареалы распространения, разработаны планы гражданской защиты. Все это есть в нашем распоряжении, и, если такая ситуация произойдет, мы будем готовы действовать", - пояснил технический директор ГЭС Latvenergo Андрис Зегеле.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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