Кариньш: с партнерами по коалиции мы пока говорим на разных языках

В настоящее время правящая коалиция состоит из "Нового Единства", Национального объединения и и "Объединенного списка" (ОС), но после президентских выборов, на которых партии коалиции не смогли договориться о поддержке одного кандидата, Кариньш начал переговоры о возможном расширении коалиции с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными", против чего категорически возражают Нацобъединение и ОС.

По словам Кариньша, он не отказывался от идеи расширения коалиции с того момента, как в конце прошлого года было сформировано правительство и "Новое Единство" безуспешно пыталось включить в него "Прогрессивных".

Премьер признал, что переговоры с партнерами по коалиции о возможных изменениях пока идут не очень хорошо, потому что "мы говорим на разных языках". Кариньш говорит о делах и программах, а партнеры - о должностях и портфелях, но глава правительства надеется, что переговоры приведут к решениям.

По словам премьер-министра, переговоры о расширении коалиции начаты с целью создания правительства, способного реализовать реформы.