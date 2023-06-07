Оцените песню Оксимирона, которая теперь запрещена в РФ

Октябрьский районный суд Петербурга признал композицию "Ойда" рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, наст. имя - Мирон Федоров) запрещенной к распространению в России, пишет "Медуза" со ссылкой на издание "Бумага".
Стриминговые сервисы обязуют удалить песню.
Согласно экспертизе, в треке Оксимирона указывается на "необходимость пересборки дома, то есть страны" и, таким образом, положительно высказывается о нарушении территориальной целостности России.
Известно, что инициатором судебного разбирательства стала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Именно она написала донос на рэпера, усмотрев признаки экстремизма в песне "Ойда". В частности, Мизулина отметила, что в строчке "Ингрия будет свободной" содержатся "призывы отделить Санкт-Петербург от России".
В январе 2023 года Октябрьский районный суд Петербурга назначил штраф в размере 70 тысяч рублей (около 958 евро) рэперу Оксимирону в рамках административного дела о призывах к нарушению территориальной целостности РФ.
Напомним, в России артист признан "иноагентом". В декабре 2022 года Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал Оксимирона на 45 тысяч рублей (около 616 евро) по обвинению в "дискредитации" Вооруженных сил РФ.
Видео: Оксимирон - "Ойда"
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