СМИ: Индия отказалась от российских подлодок; вместо этого закупит немецкие

Однако в течение последнего месяца индийцы отказались от договоров на поставки истребителей Су-30 и танков Т-90, кроме того, заморожены переговоры о поставках вертолетов Ка-226Т. Более того, недавно Россия получила от Индии еще один отказ - отклонено предложение России построить подводные лодки на платформе "Амур-1650", который является экспортной версией подлодки 677 Lada.

Несмотря на то, что чиновники "Рособоронэкспорта" обещали индийским коллегам на 80% локализовать производство на заводах в Индии и отмечали стратегическое сотрудничество между странами, индийские военные чиновники предпочли заключить договор с Германией, что позволит Индии модернизировать свой устаревший флот.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников, Индия рассматривает необходимость приобретения шести немецких подлодок Thyssenkrupp. Сумма сделки составляет более пяти миллиардов долларов, и планируется, что в среду будет заключено окончательное соглашение. Именно поэтому министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом.