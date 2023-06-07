СМИ: Индия отказалась от российских подлодок; вместо этого закупит немецкие

Россия продолжает терять позиции на индийском рынке вооружения, который был стабильным еще с советских времен. Длительное время Индия была крупнейшим покупателем оружия Кремля, в последние годы она обеспечивала 20% заказов "Рособоронэкспорта".
Однако в течение последнего месяца индийцы отказались от договоров на поставки истребителей Су-30 и танков Т-90, кроме того, заморожены переговоры о поставках вертолетов Ка-226Т. Более того, недавно Россия получила от Индии еще один отказ - отклонено предложение России построить подводные лодки на платформе "Амур-1650", который является экспортной версией подлодки 677 Lada.
Несмотря на то, что чиновники "Рособоронэкспорта" обещали индийским коллегам на 80% локализовать производство на заводах в Индии и отмечали стратегическое сотрудничество между странами, индийские военные чиновники предпочли заключить договор с Германией, что позволит Индии модернизировать свой устаревший флот.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников, Индия рассматривает необходимость приобретения шести немецких подлодок Thyssenkrupp. Сумма сделки составляет более пяти миллиардов долларов, и планируется, что в среду будет заключено окончательное соглашение. Именно поэтому министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом.
"Это станет большим и важным решением не только для немецкой промышленности, но и для Индии, а также для индийско-немецкого стратегического партнерства", - сказал Писториус, комментируя визит в Индию. Он добавил, что есть и другие конкуренты, например, Франция, которая также готова поставить Индии свои подлодки. О предложении России и его перспективах Писториус ничего не сказал.
По данным Стокгольмского международного института исследования мировых проблем (SIPRI), поставки российского оружия Индии за последние пять лет упали на 37%. Нужно отметить, что в отношении "Рособоронэкспорта" установлены санкции США.
Война в Украине и новая волна санкций, затронувшая все крупнейшие российские банки, осложнили ситуацию еще больше. Уже более года Индия не может найти способ, как произвести плату в размере двух миллиардов долларов за оружие, в свою очередь Россия остановила выдачу кредита в размере 10 миллиардов долларов, предусмотренного для закупки запчастей.
В результате этого невозможно выполнить условия заключенного в 2018 году договора о поставке Индии ракетных систем С-400. Из пяти комплексов Индия получила только два. Кроме того, есть проблемы и с поставками истребителей, которые ранее были стабильными еще с советских времен.
Экспорт российского вооружения продолжает снижаться.
"Россия продолжает устанавливать своим приоритетом укрепление вооруженных сил, однако спрос со стороны других стран падает, главным образом из-за санкций", - пояснил старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.
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