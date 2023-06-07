VDD ужесточила статью создателям Telegram-канала "Антифашисты Прибалтики"

Лицам, создавшим и поддерживающим Telegram-канал "Антифашисты Прибалтики", инкриминируется руководство преступной организацией и участие в преступлениях, совершенных такой организацией, сообщили LETA в Службе государственной безопасности (VDD).
Расследуя уголовное дело в отношении лиц, осуществлявших антигосударственную деятельность на платформе Telegram, и оценив информацию, полученную в ходе расследования, VDD изменило квалификацию преступного деяния на более тяжкое.
VDD возбудила уголовное дело 28 ноября 2022 года в связи с антигосударственной деятельностью и поддержкой интересов государства-агрессора России с использованием Telegram-канала "Антифашисты Прибалтики" и других каналов аналогичного содержания. В тот момент дело было возбуждено за помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.
Теперь квалификация преступления изменена, поскольку информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что преступления были совершены в рамках специально созданной для этой цели преступной организации.
По имеющейся у службы информации, преступная организация была создана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, взаимно договорившимися о целях, которые должны быть достигнуты, включая совершение особо тяжких преступлений против латвийского государства. Для координации преступлений организация создала канал "Антифашисты Прибалтики" и несколько связанных каналов на платформе Telegram.
С момента своего создания преступная организация целенаправленно и систематически использовала эти каналы для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора не подлежащей разглашению информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям, сообщает VDD.
На каналах, созданных преступной организацией, регулярно публикуются призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах Вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, а также других физических и юридических лицах, действующих против российской агрессии.
Также эти каналы регулярно выражают поддержку полномасштабной войне России в Украине. В контенте канала VDD зафиксировала призывы к незаконному участию в боевых действиях на Украине, а также к сбору и передаче финансовых средств российским солдатам в Украине.
В уголовном процессе к трем лицам применен статус подозреваемых, в качестве меры пресечения они помещены под арест. Статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, применен еще к трем лицам.
Одна из задержанных - Татьяна Андриец.
Согласно Уголовному закону, руководство преступной организацией или участие в преступлениях, совершенных такой организацией, наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с испытательным надзором на срок до трех лет.
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