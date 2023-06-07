Театральный скандал: Алвис Херманис угрожает судом Юрису Жагарсу

Публикуем текст Алвиса Херманиса в социальных сетях, обращенный к директору театра "Дайлес" Юрису Жагарсу и художественному руководителю Виестурсу Кайришу:

"Большой театральный бизнесмен Юрис Жагарс и его друг Кришьянис Баронс из театра лауреата Сталинской премии Смилгиса "Дайлес" уже могут начать подготовку к очередному крупному судебному процессу.

На этот раз истцами будут JRT, Валмиерский и Лиепайский театры, у которых молодых актеров-студентов брутально перекупают. В настоящее время, насколько нам известно, обратились по крайней мере к 12 молодым актерам.

Актеры, конечно, не крепостные и вольны выбирать работу там, где им платят больше. Но в данном случае театр "Дайлес" - это организация, финансируемая государством, и их действие оплачивается налогоплательщиками, которые в большинстве своем не являются зрителями театра "Дайлес".