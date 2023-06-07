Театральный скандал: Алвис Херманис угрожает судом Юрису Жагарсу

Художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT) Алвис Херманис публично обвиняет театр "Дайлес" в переманивании молодых актеров.
Публикуем текст Алвиса Херманиса в социальных сетях, обращенный к директору театра "Дайлес" Юрису Жагарсу и художественному руководителю Виестурсу Кайришу:
"Большой театральный бизнесмен Юрис Жагарс и его друг Кришьянис Баронс из театра лауреата Сталинской премии Смилгиса "Дайлес" уже могут начать подготовку к очередному крупному судебному процессу.
На этот раз истцами будут JRT, Валмиерский и Лиепайский театры, у которых молодых актеров-студентов брутально перекупают. В настоящее время, насколько нам известно, обратились по крайней мере к 12 молодым актерам.
Актеры, конечно, не крепостные и вольны выбирать работу там, где им платят больше. Но в данном случае театр "Дайлес" - это организация, финансируемая государством, и их действие оплачивается налогоплательщиками, которые в большинстве своем не являются зрителями театра "Дайлес".
Но самое главное, что JRT, Валмиерский и Лиепайский театры долгие годы взращивали своих молодых актеров, вкладывая в них огромное количество времени, энергии, души и другие ресурсы, которые можно попытаться пересчитать в цифрах, если у вас есть желание. В последние годы все упомянутые театры также выплачивали зарплату/стипендию этим студентам.
Прецедент – воспитанные спортивными школами юные хоккеисты, которым при переманивании в другие клубы всегда приходится компенсировать вложенный в них труд. Такой исход в судебных процессах обычно один. Потому что здесь мы смотрим не на букву закона, а на дух.
Получается, что в Латвии есть театры, которые сами что-то создают, а есть театры, которые только и умеют что воровать чужие идеи, перекупать артистов и красоваться в чужом.
В следующий раз, когда борец за этические императивы Кайришс будет бормотать что-то о морали на публике, предлагаю вам вспомнить, что он сейчас говорит молодым актерам JRT: "Мне все равно, сколько вам платят в JRT, я буду платить больше".
Пока театр "Дайлес" публично не отреагировал на слова Херманиса, но пообещал сделать это в течение дня.
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