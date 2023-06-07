Кариньш: правительство должно стать более амбициозным

Обязательства нынешней правящей коалиции по реализации ряда реформ недостаточно амбициозны, заявил в среду премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") после встречи с президентом Эгилом Левитсом.
В правящую коалицию входят "Новое Единство", Нацобъединение и "Объединенный список" (ОС), но после президентских выборов, на которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке единого кандидата, премьер-министр начал переговоры о возможном расширении коалиции за счет Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", против чего категорически выступают Нацобъединение и ОС.
Кариньш вновь заявил, что расширение правительственной коалиции необходимо для более быстрого движения вперед и реализации реформ.
Премьер назвал пять сфер, где реформы должны осуществляться быстрее: реформа сети школ, реформа больниц и введение обязательного медицинского страхования, нехватка рабочей силы, котировка акций госпредприятий на бирже и социальные вопросы, в частности, ратификация Стамбульской конвенции и выполнение постановления Конституционного суда о регулировании партнерских отношений.
По двум из этих вопросов - реформе школ и больниц - в правительстве достигнута ясная договоренность, в то время как по трем остальным вопросам решения задерживаются из-за отсутствия поддержки со стороны кого-то из партнеров. По мнению Кариньша, для выхода из этой ситуации необходимо расширить коалицию, чтобы выполнить программу, при этом партиям не придется менять свою позицию.
В четверг, 8 июня, у премьера запланирована встреча с "Прогрессивными", а в пятницу, 9 июня, - с СЗК, чтобы обсудить позиции партий по этим пяти пунктам. На следующей неделе вновь состоятся переговоры с партнерами по коалиции о возможностях ее расширения.
"Как глава правительства я заинтересован не просто удержаться у власти, а реализовать конкретную программу.
Цель - расшевелить правительство от стабильности к динамике, привлекая дополнительные силы", - сказал Кариньш, подчеркнув, что именно поэтому начаты переговоры о расширении коалиции.
В том же время премьер подчеркнул, что в настоящее время правительство стабильно "во всех отношениях".
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