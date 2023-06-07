Кариньш: правительство должно стать более амбициозным

В правящую коалицию входят "Новое Единство", Нацобъединение и "Объединенный список" (ОС), но после президентских выборов, на которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке единого кандидата, премьер-министр начал переговоры о возможном расширении коалиции за счет Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных", против чего категорически выступают Нацобъединение и ОС.

Кариньш вновь заявил, что расширение правительственной коалиции необходимо для более быстрого движения вперед и реализации реформ.

Премьер назвал пять сфер, где реформы должны осуществляться быстрее: реформа сети школ, реформа больниц и введение обязательного медицинского страхования, нехватка рабочей силы, котировка акций госпредприятий на бирже и социальные вопросы, в частности, ратификация Стамбульской конвенции и выполнение постановления Конституционного суда о регулировании партнерских отношений.