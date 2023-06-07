Левитс: Украина должна войти в НАТО сразу после окончания войны

Он подчеркнул, что, как только закончится война, это время нужно использовать для принятия Украины в НАТО, что предотвратит новую войну, которая станет возможной, когда Россия восстановится. В то же время Левитс отметил, что эта позиция отражает мнение президентов восточного фланга НАТО.