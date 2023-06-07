Левитс: Украина должна войти в НАТО сразу после окончания войны

Сразу или очень скоро после окончания войны Украина должна стать полноправным членом НАТО, потому что оставлять Украину вне гарантий альянса означает, что через несколько лет гарантирована новая война, заявил в среду, 7 июня, на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент Эгил Левитс.
Он подчеркнул, что, как только закончится война, это время нужно использовать для принятия Украины в НАТО, что предотвратит новую войну, которая станет возможной, когда Россия восстановится. В то же время Левитс отметил, что эта позиция отражает мнение президентов восточного фланга НАТО.
Кариньш также сказал, что единственным способом обеспечить мир в Европе является вступление Украины в НАТО.
Говоря о подрыве Каховской ГЭС, Левитс подчеркнул, что это военное преступление, которое относится к компетенции международного уголовного суда. "Это самая большая преднамеренная экологическая катастрофа, и это должно иметь последствия", - заявил президент.
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