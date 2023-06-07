Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу

Россиянка Софья Сапега, которую осудили и держали в заключении в Беларуси, освобождена указом Александра Лукашенко, сообщает "Медуза".
В среду, 7 июня, ее передали делегации Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко.
"Хочется поблагодарить президента Александра Григорьевича Лукашенко за ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло", - заявила Софья Сапега.
Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко заявлял, что Софья Сапегу экстрадируют из Беларуси в Россию, где она будет отбывать срок в соответствии с российским УК, пишет "Медуза".
Напомним, ранее RUS TVNET сообщал, что Софью Сапегу задержали вместе с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года при экстренной посадке самолета Ryanair в Минске.
В Беларуси россиянку приговорили к шести годам колонии; по версии следствия, она администрировала Telegram-канал "Черная книга Беларуси", в котором размещались персональные данные силовиков.
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