Лукашенко отказался помиловать Софью Сапегу. Она написала об этом письмо родителям

Сапега подала прошение о помиловании Александру Лукашенко в июне 2022 года через администрацию колонии ИК-4, где она отбывает наказание. В сентябре администрация колонии дала положительное заключение по ее ходатайству и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием, рассказывал Би-би-си Гашинский.

Но комиссия по вопросам помилования при президенте Беларуси отказалась рекомендовать Лукашенко помиловать Софью, объясняет адвокат. По его словам, в комиссию входят более десяти человек - в том числе, руководители Верховного суда и генеральной прокуратуры, представители КГБ и коллегии адвокатов Беларуси. Решения комиссии принимаются простым голосованием - рекомендовать Лукашенко помиловать заключенного или нет.

Впрочем, сам Александр Лукашенко ранее заявлял о другом сценарии. Летом прошлого года он утверждал, что готов передать ее в Россию для отбывания наказания: "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать. Она же россиянка, - сказал Лукашенко. - У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая".

О том, что он готов помиловать Сапегу, Лукашенко публично не сообщал.

По словам адвоката Гашинского, теперь защита Софьи подготовит ходатайство о передаче ее для отбывания наказания в Россию. Если это произойдет, ее может помиловать уже российский президент.

6 мая 2022 года суд в Беларуси приговорил Сапегу к шести годам колонии по обвинению в возбуждении социальной вражды и незаконном сборе сведений о частной жизни чиновников. Суд также постановил взыскать с нее в пользу потерпевших 167,5 тыс. белорусских рублей (около 65 тыс. долларов).

Софья Сапега родилась в России, но выросла в Беларуси, куда переехала ее мать. Затем она училась в университете в Вильнюсе, где уже после ареста получила диплом юриста.