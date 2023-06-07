Эрдоган предложил создать международную комиссию для расследования Каховской ГЭС

Эрдоган сообщил Зеленскому, что "может быть создана комиссия с участием экспертов Украины и РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для проведения детального расследования взрыва", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с Эрдоганом говорил о "гуманитарных и экологических последствиях" разрушения Каховской ГЭС.

Эрдоган сделал такое же предложение в разговоре с Владимиром Путиным, заявив, что Турция готова внести свой вклад и участовать в комиссии.

Эрдоган сказал Путину, что "важно провести всестороннее расследование взрыва на Каховской ГЭС таким образом, чтобы не оставалось места для подозрений".

Путин в телефонном разговоре сказал Эрдогану, что разрушение ГЭС было "варварским актом, который привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", говорится в заявлении Кремля.