Рейтинг: популярность партии Шлесерса растет, "Новое Единство" на первом месте

В мае "Новое Единство" сохраняет свои позиции самой популярной политической силы, а наибольший спад популярности наблюдается у "Объединенного списка", сообщает программа Panorāma.
По сравнению с апрелем рейтинг "Нового Единства" несколько снизился, он составляет 10,8%. Союз зеленых и крестьян занимает второе место с 8,9%, а "Латвия на первом месте" занимает третье место с 8,3%.
Самое большое падение у "Объединенного списка", в мае рейтинг упал почти на 2% и партия скатилась на 6 позицию.
Можно сделать вывод, что преодолеть 5-процентный барьер смогли бы 8 партий - те, которые уже представлены в парламенте, а также "Согласие", не вошедшая в 14-й Сейм.
В опросе лично и онлайн приняли участие более 1700 граждан Латвии.
Стремительный взлет рейтинга партии "Латвия на первом месте" привлек внимание политологов
Социолог и руководитель исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш отметил, что с начала года популярность партии неуклонно и основательно растет. Причиной этого может быть большая активность партии в социальных сетях.
Кактиньш сказал: "Давайте вспомним об инфляции, и здесь она тоже очень важна, ну, мы знаем, что высшая структура государственного управления сейчас прибавляет раз, два к зарплате. Там, кстати, очень сильный морально-этический аспект, потому что большинство жителей Латвии просто не могут себе прибавлять к зарплате, это создает такой фон общественного мнения и, соответственно, если здесь есть какие-то оппозиционные партии, которые соответственно активны и, может быть, немного агрессивны, когда говорят на эти темы и рисуют внимание публики, ну, тогда мы видим, что, возможно, это момент, когда вы можете набрать себе плюсы».
"Вспомним инфляцию, и здесь это тоже очень важно. Мы знаем, что высшая структура государственного управления прибавила к своей зарплате. Здесь, кстати, очень сильный морально-этический аспект,
потому что большинство населения Латвии не может просто так прибавить себе зарплату.
Это создает фон общественного мнения и, соответственно, если есть какие-то оппозиционные партии, которые активны и, может быть, немного агрессивны, когда они говорят на эти темы и привлекают внимание общественности, тогда мы видим, что это, наверное, тот момент, когда можно набрать себе плюсики".
Преподаватель кафедры политологии Рижского университета им. Страдиня (РСУ) Лелде Метла-Розентале объяснила рост рейтинга партии в мае деятельностью партии перед президентскими выборами, в том числе лозунгом "свергнуть режим Кариньша - Левитса".
Политолог отметила: "Интересно будет посмотреть, что именно будет с рейтингами партии после президентских выборов, потому что я думаю, что, скорее всего, после такого стремительного скачка вряд ли удастся удержаться на этом уровне. Возможно, последует спад, потому что ожидания, которые, вероятно, вызвали этот стремительный скачок, не оправдались".
"Новое Единство", долгое время занимавшая стабильно лидирующие позиции, тем не менее переживает спад популярности.
Политолог считает, что стабильным положением партии можно в какой-то степени восхищаться, поскольку с марта прошлого года партия находится на вершине рейтингов.
С другой стороны, социолог Кактиньш обращает внимание на то, что популярность партии уже давно снижается.
Что касается остальных партий, то майские рейтинги пока не показывают существенных изменений в общественном мнении, считают политологи.
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