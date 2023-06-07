Рейтинг: популярность партии Шлесерса растет, "Новое Единство" на первом месте

Кактиньш сказал: "Давайте вспомним об инфляции, и здесь она тоже очень важна, ну, мы знаем, что высшая структура государственного управления сейчас прибавляет раз, два к зарплате. Там, кстати, очень сильный морально-этический аспект, потому что большинство жителей Латвии просто не могут себе прибавлять к зарплате, это создает такой фон общественного мнения и, соответственно, если здесь есть какие-то оппозиционные партии, которые соответственно активны и, может быть, немного агрессивны, когда говорят на эти темы и рисуют внимание публики, ну, тогда мы видим, что, возможно, это момент, когда вы можете набрать себе плюсы».